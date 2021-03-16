В Еврокомиссии признали ошибки при заказе вакцин от COVID-19

Вице-президент Европейской комиссии Франс Тиммерманс признал наличие ошибок в Стратегии Европейского Союза по вакцинации от коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление Тиммерманса в интервью немецкому изданию Tagesspiegel, передает Day.Az.

"Это правда, что как Брюсселем, так и странами-членами ЕС были допущены ошибки при заказе вакцин", - сказал Тиммерманс.

"Я понимаю требования граждан о том, что мы должны доставить вакцину как можно скорее. Но следует помнить, какой трагедией это могло бы быть, если бы одни государства-члены могли позволить себе вакцину, а другие - нет. Если бы мы, как Европейский Союз, не действовали на основе наших общих ценностей и могли позволить себе только самые богатые, это было бы проблемой для всех, а не только для более бедных стран. Такие страны, как Германия и Нидерланды, которые изначально были объединены в альянс вакцинации, также это поняли. Вы видели, что европейский подход лучше", - добавил президент.

По его словам, подвести итоги действий и решений Еврокомиссии можно будет лишь тогда, когда завершится пандемия.

"Тогда мы сможем увидеть, что мы сделали не правильно, а что правильно. В нынешней же ситуации самое важное, чтобы вакцину получили во всей Европе. Это является необходимым условием возвращения нашей нормальной жизни", - сказал Тиммерманс.