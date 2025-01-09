Экономический рост Азербайджана превзошел все прогнозы и ожидания

Автор: Лейла Таривердиева

На фоне общемирового экономического спада и серьезных проблем, терзающих экономики многих развитых стран мира, стабильная экономическая ситуация в Азербайджане не может не обратить на себя внимания. Азербайджанская экономика не демонстрирует неестественных до фантастичности позитивных результатов, и в то же время находится в плюсе по многим позициям. Прошлый год страна тоже завершила с очень неплохими показателями. Повторим, они не фантастические, но позитивные и однозначно говорят об успешном завершении еще одного года.

Как заявил в недавнем интервью местным телеканалам Президент Ильхам Алиев, 2024 год вновь оказался успешным с точки зрения экономического развития. По мнению главы государства, если взглянуть на панораму сегодняшнего мира, его итоги можно считать позитивными. Более чем на 4 процента вырос ВВП, рост в ненефтяном секторе составил 6 процентов, и это прекрасный результат. Росту в ненефтяной сфере придается особое значение, на этот сектор делается ставка в вопросе роста внутреннего валового продукта. Прежде основу прироста ВВП составлял нефтяной сектор, но в последние годы поставлена цель выведение ненефтяной сферы во флагманы роста азербайджанской экономики. Президент так и сказал - главным показателем для нас является развитие ненефтяного сектора, потому что в последнее время Азербайджан столкнулся со спадом в добыче нефти.

"Глядя на общие экономические показатели, мы в первую очередь учитывали параметры ненефтяного сектора. Здесь развитие также более успешное, рост составил свыше 6 процентов. Если учесть, что уже много лет одной из наших главных целей, связанных с экономическим развитием, является увеличение промышленного производства, то рост в секторе ненефтяной промышленности еще выше - более 7 процентов. То есть, если мы посмотрим на темпы роста мировой экономики и развитие или же спад в развитых странах, то увидим, что экономика Азербайджана успешно развивалась. Конечно, в основе этого лежит продуманная политика", - сказал глава государства.

Такие показатели не взялись из ниоткуда, они были достигнуты в результате многолетних усилий, реформ, формирования эффективной экономической политики и улучшения инвестиционной среды. Эти успехи не могут не замечать в мире, однако, по мнению главы государства, рейтинговые агентства слишком скромничают, выводя данные по Азербайджану.

Однако этим структурам все же приходится признавать несомненные успехи нашей страны. В декабре S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Азербайджана в иностранной и национальной валюте на уровне BB+/B. В организации объяснили стабильность рейтинга позитивными ожиданиями в том плане, что снижение нефтяных доходов будет компенсироваться доходами ненефтяного сектора, что оградит экономику от шока. S&P Global Ratings признает, что "в 2024 году экономика Азербайджана показала более сильный рост, чем ожидалось: прогноз годового роста пересмотрен до 4,5 процента, в основном благодаря активности в ненефтяном секторе (транспорт, строительство). Прогнозируется сохранение двойного профицита бюджета и счета текущих операций до 2026 года с постепенным снижением до баланса к 2027 году".

Азербайджану, несмотря на мировые потрясения, удалось добиться устойчивого роста. Стабильно и финансовое положение страны. Отметим, что имеющиеся проблемы и вызовы не позволяют Азербайджану быть слишком экономным. Крупные средства выделяются на восстановление освобожденных территорий. С 2021 года на эти цели и на программу Великого возвращения было выделено в общей сложности 19 миллиардов манатов. В 2025 году на эти цели будет направлено дополнительно 4 миллиарда манатов. На решение вопросов обороны и безопасности в госбюджете предусмотрено 8,4 миллиарда манатов. Тем не менее, валютные резервы страны за прошлый год увеличились благодаря оптимизации расходов. На сегодня они составляют 72 миллиарда долларов, увеличившись за прошлый год на 5 миллиардов. Это очень высокий показатель для страны с 10-миллионным населением, заметил в интервью телеканалам Президент Ильхам Алиев.

"Вторым важным показателем является соотношение внешнего долга к валовому внутреннему продукту. Считаю, что мы и здесь входим в число лидеров в мире, потому что наш внешний долг составляет всего 7,2 процента валового внутреннего продукта. Для сравнения могу сказать, что в большинстве развитых стран он составляет более 100 процентов, а уровень в 7,2 процента - это действительно огромное достижение. Именно поэтому я считаю, что международные рейтинговые агентства должны продемонстрировать более справедливую позицию по отношению к Азербайджану. Конечно, сравнение валютных резервов с внешним долгом также является одним из важных факторов. И здесь наши валютные резервы превышают внешний долг в 14 раз. Если кто-то может показать мне вторую такую страну - речь идет о развитых странах, - если кто-то может предоставить такой набор цифр, то я, конечно, буду благодарен. Но среди развитых стран таких аналогов нет", - заявил Президент.

Эти цифры, по его мнению, говорят об устойчивости экономики. И теперь, когда внешний долг настолько снижен, страна может подумать и о внешних заимствованиях. Перед Азербайджаном стоит множество задач, требующих вложения крупных инвестиций. И для того, чтобы снизить нагрузку на бюджет, будет целесообразным начать привлекать кредиты. Нынешний уровень долговых обязательств Азербайджана не содержит рисков.

На 2025 год в Азербайджане принят рекордный по объемам бюджет. Сводный бюджет превысил 48 миллиардов манатов. Такого крупного бюджета в истории Азербайджана еще не было. Президент Ильхам Алиев особо подчеркнул, что эти результаты достигнуты лишь за счет внутренних ресурсов, правильной экономической политики и эффективного управления. Азербайджан исходит из того, что политическая независимость невозможна без независимости экономической. Ильхам Алиев неоднократно говорил об этом прежде, и подчеркнул эту мысль и в интервью телеканалам во вторник.

Хорошие экономические показатели прошлого года позволили перейти к реализации и очередного пакета социальных мер.

"Как вам известно, с 1 января текущего года минимальная заработная плата увеличилась на 55 манатов и достигла 400 манатов. Минимальная пенсия увеличилась на 40 манатов и достигла 320 манатов. В среднем рост составляет 14-15 процентов. Такое внимание к этой сфере в стране, которая вкладывает так много инвестиций и перед которой стоит такая большая проблема, как восстановление Карабаха, конечно, показывает суть нашей политики. Граждане Азербайджана с каждым годом должны жить лучше. Если сравнить этот рост с уровнем инфляции, которая в прошлом году составила чуть более 2 процентов, то это - очередная помощь со стороны государства именно менее защищенным слоям. И в обществе, и в политике, и в семье все должно быть справедливо, и для нас всегда были важны принципы социальной справедливости. Как только появлялась возможность мы, в первую очередь, держали в центре внимания эту сферу. За последние несколько лет реализовано четыре социальных пакета и на эти цели потрачено более 7 миллиардов манатов. Социальное и экономическое развитие и после этого будут идти параллельно. По мере возрастания экономических возможностей мы постоянно будем уделять внимание решению социальных вопросов - повышению минимальной заработной платы, пенсий, социальных пособий", - сказал Президент Ильхам Алиев.

До сих пор в Азербайджане уже были приняты и реализованы четыре социальных пакета. С 1 января 2025 года началась реализация пятого по счету, принятого в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана "О продолжении мер в области улучшения социального благосостояния населения". Важно, что индексация распространяется на все виды пенсий. Кроме того, в течение нескольких месяцев будет решен вопрос повышения пособий и стипендий.

Как видим, Азербайджану есть чем гордиться.

Несмотря на быстрый прирост ненефтяного сектора, нефтяной сектор все-таки продолжает играть пока что важную роль в формировании ВВП и финансовых ресурсов Азербайджанского государства. Поэтому в республике принимаются меры для стабилизации нефтедобычи, а также рассматриваются дополнительные возможности для расширения экспорта газа. Как известно, азербайджанский газ получают 12 стран, 10 из них - европейские, среди которых 8 - члены Евросоюза. В 2024 году в это число вошли Сербия, Хорватия, Словения, Северная Македония, а в декабре к ним присоединилась Словакия. Не исключено, что этот список будет расширяться, потому что с 31 декабря 2024 года прекратились поставки российского газа в Европу.

Отвечая на вопросы журналистов, Президент Ильхам Алиев напомнил, что не Азербайджан, а Европа сама обратилась к нашей стране за газом, столкнувшись с проблемами после начала российско-украинской войны. Заметим, что сегодня эти проблемы еще более обострились.

"Мы расширили географию и увеличили объем поставок газа. Для многих стран-членов Европейского Союза азербайджанский газ теперь составляет около половины их внутреннего потребления. Это действительно серьезная поддержка, которую мы оказываем нашим партнерам в Европе. В будущем мы планируем расширить географию поставок. Мы уже ведем переговоры с рядом других европейских стран, которые расположены вблизи тех, кто уже получает наш газ. Думаю, это возможно в ближайшие годы. Но, опять же, с 2022 года по сей день происходят коренные изменения. Потому что в то время мы поставляли газ только в Грузию, Турцию, Грецию и Италию - и все. А затем мы добавили Болгарию, Венгрию, Румынию, Сербию, Северную Македонию, Словакию, Хорватию и Венгрию", - сказал глава государства.

Что касается возможностей удовлетворить спрос, то они у Азербайджана есть. Во-первых, выросли объемы доказанных запасов газа. Во-вторых, в 2025 году начнется добыча товарного газа в глубоководной части блока Азери-Чираг-Гюнешли. На месторождении "Абшерон" планируется увеличение добычи до 5 миллиардов кубометров. Хотя основным источником экспорта будет оставаться "Шахдениз", рассматриваются возможности таких перспективных месторождений, как "Карабах", "Бабек", "Асиман" и другие.

Однако для значительного увеличения добычи есть одно препятствие - это нежелание нуждающихся в газе европейцев заключать долгосрочные контракты и инвестировать в расширение газотранспортной системы.

"Мы много инвестируем и пытаемся помочь Европейскому Союзу справиться с нехваткой газа. В то же время мы сталкиваемся с ситуацией, когда европейские банки больше не финансируют проекты в области ископаемого топлива. С одной стороны, они просят нас о дополнительных поставках, с другой - лишают нас средств. Например, Европейский инвестиционный банк полностью прекратил финансирование проектов в области ископаемого топлива. Европейский банк реконструкции и развития, насколько мне известно, все еще имеет очень маленькую долю. Если так продолжится, то средств для инвестиций не будет, потому что в этом бизнесе корпоративное финансирование составляет примерно 30 процентов, а остальная часть средств заимствуется. Так где же мы будем брать деньги в долг?" - резонно заметил азербайджанский лидер.

По его словам, есть много нерешенных вопросов. Баку находится в контакте с чиновниками Евросоюза и занимается их решением. Но если Европейскому Союзу нужно больше газа от нас, то они тоже должны выполнять свою часть работы. Мы выполняем свою, а им следует выполнить свою, подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Азербайджан - надежный и ответственный партнер, который никогда не подведет. Об этом знают все, кто имеет дело с нашей страной. Это могут подтвердить те европейские страны, которые первыми начали получать азербайджанский газ, в то время, как их соседи воротили носы. Во время энергетического кризиса в Европе и безумного скачка цен на газ партнеры Азербайджана продолжали исправно получать газ, обогревать им свои дома и питать тепловые электростанции. Причем, получали они топливо по низким докризисным ценам на основе долгосрочных контрактов со страной, которая никогда не подводит партнеров.

Сегодня, в связи с широким трендом на декарбонизацию, некоторым кажется, что они могут обойтись без ископаемого топлива уже сегодня. Но этот самообман, думается, продлится недолго.