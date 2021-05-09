В Индии выявили вспышку «черной плесени» на фоне ситуации с COVID-19

В Индии на фоне сложной ситуации с новой коронавирусной инфекцией зафиксировали вспышку мукормикоза, вызываемого плесневым грибком, сообщает India Times со ссылкой на данные правительства, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Редкую грибковую инфекцию, называемую "черной плесенью", чаще всего диагностируют у пациентов с коронавирусной инфекцией или тех, кто уже вылечился от COVID-19, указано в сообщении. По словам члена правительственной организации NITI Aayog, доктора Пола, шансы на заражение грибком возрастают при помещении пациента на искусственную вентиляцию легких.

Так, вспышка заболевания была выявлена в индийском штате Гуджарат, где на данный момент зарегистрировано более 100 случаев мукормикоза. Кроме того, сотни случаев заражения грибком выявлены в соседнем штате Махараштра, где восемь вылечившихся от COVID-19 ослепли на один глаз из-за заражения "черной плесенью", еще 200 человек проходят лечение.

В настоящее время в гражданской больнице Ахмедабада для лечения пациентов с этой инфекцией созданы две отдельные палаты на 60 коек каждая, создание аналогичных палат планируется еще в нескольких больницах. Кроме того, власти закупили пять тысяч флаконов препарата для лечения заболевания.