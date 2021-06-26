Глава Минздрава Великобритании подает в отставку

Глава Минздрава Великобритании Мэтт Хэнкок объявил в субботу о своем решении подать в отставку на фоне разгоревшегося вокруг него громкого скандала. В видеообращении, размещенном на его странице в Twitter, министр принес извинения за то, что нарушил правила социального дистанцирования, встречаясь с любовницей.

"Сегодня я виделся с премьер-министром, чтобы подать прошение об отставке с поста министра здравоохранения и социальных дел. Я понимаю, что всем жителям этой страны пришлось принести огромные жертвы [в ходе борьбы с пандемией коронавируса и карантина]. Те из нас, кто устанавливают эти правила, должны им следовать, и поэтому я обязан покинуть должность", - сказал Хэнкок.