Талибы вошли в Кандагар

Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России) вошли в Кандагар - второй крупнейший город Афганистана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Отмечается, что бои вооруженных сил страны с талибами идут в одном из районов города. В результате столкновений погибли несколько мирных жителей, точное число жертв не сообщается.

При этом губернатор Кандагара Рахматуллах Рауфи заявил, что ситуация в городе находится под контролем. По информации властей, на данный момент боевики отступают. В Национальном управлении безопасности Афганистана рассказали об операции правительственной армии, которая прошла накануне ночью. В ходе миссии военные ликвидировали девять боевиков, еще двое получили ранения.

7 июля власти Афганистана заявили, что на фоне укрепления сил боевиков "Талибана" в Афганистане началась критическая фаза военного конфликта. "Мы признаем, что война бушует в Афганистане и что военная обстановка в стране крайне чувствительная", - отметил министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади. Он подчеркнул, что национальные силы безопасности при поддержке местного сопротивления приложат все усилия для защиты мирного населения.

Ситуация в Афганистане стала особенно напряженной после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официальный вывод войск с афганских территорий. Президент США Джо Байден говорил, что американская армия полностью покинет страну к 11 сентября. Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода американских войск планирует Турция.