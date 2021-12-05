Франция и ОАЭ разработают аппараты для миссий на Луну

Франция и Объединенные Арабские Эмираты подписали соглашение о разработке космических аппаратов для миссий на Луне. Об этом накануне сообщил Космический центр Мухаммеда бин Рашида (MBRSC), ответственный за лунную программу ОАЭ, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

"В присутствии шейха Мухаммеда ибн Заида аль-Нахайяна, наследного принца Абу-Даби и заместителя главнокомандующего вооруженными силами ОАЭ, и президента Франции Эммануэля Макрона было подписано соглашение о намерениях между MBRSC и Национальным центром космических исследований (CNES, государственное космическое агентство Франции - ред.) о разработке космических аппаратов для лунных миссий", - говорится в сообщении центра в Twitter.

В нем отмечается, что соглашение было подписано гендиректором центра Салемом Аль-Марри и главой CNES Филиппом Баптистом для упрочнения сотрудничества двух стран в исследовании Луны посредством разработки совместных космических аппаратов.

В сентябре 2020 года Эмир Дубая Мухаммед ибн Рашид Аль-Мактум заявил о планах ОАЭ доставить на Луну в 2024 году ровер Рашид для исследования ее поверхности.

"Это будет построенный в ОАЭ луноход. Он достигнет поверхности Луны в 2024 году, причем речь пойдет о районах, которые не были изучены другими исследовательскими аппаратами", - отметил он тогда.