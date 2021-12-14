Столкновение грузовиков в Башкирии

Две встречные грузовые автомашины столкнулись во вторник утром возле села Алаторки Иглинского района Башкирии, сообщает пресс-служба республиканской ГИБДД, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

"Авария произошла около пяти утра на 1497 км автодороги Самара-Уфа-Челябинск. По предварительным данным, столкнулись два встречных грузовика. После столкновения произошло возгорание транспортных средств. (...) На данный момент автодорога полностью перекрыта. Организован объезд через с.Иглино. На месте происшествия работают полиция и другие службы", - говорится в сообщении.

В результате аварии погибли два человека: водитель одного из грузовиков и пассажир с другой фуры. Организовано реверсивное движение для легковых автомобилей, для грузовых - объезд через Иглино, уточняет ведомство.

ГУ МЧС по республике уточняет, что столкнулись Volvo прицепом и грузовой автомобиль Mercedes с прицепом.

"Погибли два человека - водители автомобилей, личности устанавливаются. Пострадал и госпитализирован один человек - экспедитор автомобиля, 1966 года рождения, направлен ГБУЗ РБ ГКБ №13 г.Уфа, состояние стабильно тяжелое", - говорится в сообщении экстренной службы.