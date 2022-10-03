В Конго от рук боевиков погибли 14 мирных граждан

По меньшей мере 14 человек убиты на востоке Демократической Республики Конго (ДРК) боевиками из экстремистской группировки "Альянс демократических сил" (АДС).

Как передает Day.Az, об этом в воскресенье сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на местные власти.

По их информации, в субботу боевики, вооруженные мачете, ворвались в деревню и совершили нападение на местных жителей, в результате которого 14 человек погибли и два пострадали.

В ходе инцидента двое детей пропали без вести.