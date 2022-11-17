Армяне захватывают медиапространство России

Армяне продолжают захватывать медиапространство России. Так, сегодня "Национальная Медиа Группа" объявила о кадровых изменениях в сегменте развлекательного вещания. Новым заместителем генерального директора НМГ по развлекательному вещанию и генеральным директором телеканала СТС назначен Александр Акопов", - говорится в заявлении.

СТС и раньше был неравнодушен к армянам. В качестве примера можно привести сериал "Последний из Магикян", который транслировался на российском телеканале. Главным героем фильма был армянин Карен Магикян и весь смысл сериала заключался в идеализации данного персонажа. Российским телезрителям вбивают в голову, что Магикян - "хороший мужик" и "наивный добряк". В сериале наблюдались и обыденные провокации армян по поводу "долмы", которая в сериале представлялась "исконным армянским блюдом"... И всё это происходило во время Вячеслава Муругова, который пребывал ранее на посту гендиректора СТС.

Что будет с телеканалом после назначения армянина Акопова - нетрудно догадаться. Низкопробный контент проармянской направленности заполонит экраны телевизоров россиян, которые со временем просто откажутся смотреть СТС, предпочтя ему другие телеканалы. В конечном итоге СТС ждёт судьба другого одиозного СМИ - информагентства Regnum, которое отличалось своей откровенно проармянской позицией, многократно тиражируя фейки в отношении Азербайджана. Благодаря усилиям экс-главреда Модеста Колерова за Regnum-ом прочно прилипло клеймо московского филиала армянского агитпропа. Как результат - Regnum полностью утратил былой авторитет, а Колеров лишился должности.

Так что участи телеканала СТС не позавидуешь...