Коммунальная авария превратила город в "Сайлент Хилл"

Кадры, напоминающие фильмы ужасов, сегодня снимают жители Саратова. В городе произошла крупная коммунальная авария. На одной из улиц прорвало трубу центрального отопления.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, белым паром окутало все вокруг на сотни метров. Автомобилисты на аварийках ползут со скоростью пешеходов, а те предпочитают обходить опасный участок стороной. Вода еще продолжает хлестать.

Без тепла и горячей воды остались больше 20 тысяч человек. Коммунальщики пообещали все устранить в течение суток.

Похожая ситуация была накануне в Петербурге. На юге города из-за прорыва трубы в пар погрузились сразу две улицы. Автобусы меняли маршруты, а жители окрестных домов запасались обогревателями. В итоге коммунальщики решили полностью заменить участок с лопнувшей трубой.