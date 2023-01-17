Тяжелое ДТП в Турции

В Турции автобус с военными и беженцами попал в аварию.

Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус, следовавший из Газиантепа в Эдирне, столкнулся с грузовиком на шоссе Тарсус-Позанты.

В результате 3 человека погибли и 37 получили ранения. После аварии автобус начал гореть. Пожар был быстро потушен привлеченными к месту происшествия пожарными.

Ведется расследование.