https://news.day.az/world/1529081.html Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие
Тяжелое ДТП в Турции - есть погибшие
В Турции автобус с военными и беженцами попал в аварию.
Как передает Day.Az со ссылкой на турецкие СМИ, автобус, следовавший из Газиантепа в Эдирне, столкнулся с грузовиком на шоссе Тарсус-Позанты.
В результате 3 человека погибли и 37 получили ранения. После аварии автобус начал гореть. Пожар был быстро потушен привлеченными к месту происшествия пожарными.
Ведется расследование.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре