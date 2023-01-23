Армянских уклонистов поймали в Москве

В Москве по камерам отследили и задержали 16 уклонистов от мобилизации. Их планируют отправить в Армению, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

Отмечается, что столичные полицейские устроили облаву гражданам Армении, которые находились в межгосударственном розыске за уклонение от срочной службы и военных сборов в своей стране. Бежавших ловили в разных районах, в основном, на станциях метро.

Самый младший из них - 18-летний студент Московского индустриального колледжа по фамилии Каграманян - в розыске с ноября прошлого года. Самого старшего - 48-летнего Артика Мелояна - в родной стране искали аж с 2001 года. Он жил в Мытищинском районе без регистрации и официально не работал. Также среди уклонистов второкурсник колледжа "Синергия".

Сейчас все задержанные под стражей. По статье 327 "Уклонение от прохождения срочной военной службы, тренировочных сборов или мобилизации" в Армении им грозит до двух лет лишения свободы.