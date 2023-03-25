Французским чиновникам введут новый запрет

Министр гражданской службы Франции Станислав Герини сообщил на своей странице в Twitter, что власти страны планируют запретить установку приложения просмотра коротких видеороликов TikTok и других подобных приложений на рабочие телефоны чиновников из соображений безопасности, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В качестве подтверждения своих слов министр привел скан коммюнике правительства. Отмечается, что исключения могут быть сделаны для чиновников, занимающихся связями с общественностью. Ответственность за соблюдение данного решения была возложена на национальное агентство безопасности информационных систем и межведомственное управление по цифровым технологиям.

"Чтобы гарантировать кибербезопасность наших администраций и наших государственных служащих, правительство Франции решило запретить установку развлекательных приложений, таких как TikTok, на рабочие телефоны государственных чиновников", - говорится в публикации министра.