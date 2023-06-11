https://news.day.az/world/1572447.html Убийство офицера КСИР в Иране - внутренняя обстановка осложняется
Убийство офицера КСИР в Иране - внутренняя обстановка осложняется
Офицер Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Саджад Амири погиб в результате столкновения с вооруженными гражданскими на западе страны.
Как передает Day.Az со ссылкой на иранские СМИ, такую информацию предоставил вице-губернатор провинции Керманшах по политическим вопросам Али Шаабани.
"В результате столкновения между бойцами КСИР Керманшаха и вооруженными преступниками в одном из поселков на окраине города был убит один из офицеров-басиджей по имени Саджад Амири", - подчеркнул вице-губернатор.
Он добавил, что идет работа по задержанию вооруженных преступников.
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