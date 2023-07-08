В Грузии разгромили гей-парад

В Тбилиси сторонники консервативного движения сорвали проведение ЛГБТ-фестиваля Tbilisi Pride у Лисьего озера.

Организаторы мероприятия утверждают, что "сотрудники правоохранительных органов не сумели обеспечить охрану", передает Day.Az со ссылкой на грузинские СМИ.

Сами консерваторы кричат, что "нужно всё вокруг уничтожать и ломать", пытаются сломать сцену, а также сжигают радужные флаги и ЛГБТ-символику. Несколько из них были задержаны. Участников фестиваля эвакуировали на автобусах незадолго до прорыва толпы к площадке.

Напомним, в прошлый раз Tbilisi Pride спровоцировал беспорядки в 2021 году. Тогда тысячи сторонников традиционных ценностей с утра начли собираться в центре Тбилиси, после чего направились к парламенту. Уже там наиболее агрессивные представители толпы начали нападать на журналистов, из-за чего пострадали более 50 представителей СМИ.