Кеннеди-младший вызвал Трампа на президентские дебаты

Роберт Кеннеди-младший, объявивший ранее о намерении участвовать в выборах президента США в качестве независимого кандидата, отверг обвинения экс-президента США Дональда Трампа в свой адрес и предложил ему устроить президентские дебаты.

"Разглагольствования президента Трампа в отношении меня - это слабозвязный поток диких и неточных заявлений, на которые лучше всего было бы ответить с помощью американской традиции президентских дебатов", - написал он в X (ранее Twitter), передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Кеннеди-младший добавил, что Трамп, который "зарекомендовал себя самым искусным участником дебатов", "не должен испугаться" подобного вызова.

В пятницу Трамп в Truth Social назвал Кеннеди-младшего "внедренным агентом" демократов, целью которого является помочь президенту США Джо Байдену переизбраться на второй срок на грядущих выборах.

Ранее Кеннеди-младший, который является племянником 35-го президента США Джона Кеннеди, заявлял, что команда Трампа предлагала ему рассмотреть возможность стать вице-президентом, однако он отказался. Сам Трамп опроверг такое заявление, назвав его ложью.

Трамп неоднократно заявлял, что готов провести дебаты с Байденом в любое ближайшее время. Ранее ведущие американские телекомпании и телеканалы, среди которых ABC, CBS, CNN, NBC и Fox News, призвали Байдена и Трампа принять участие в теледебатах в преддверии президентских выборов, которые пройдут 5 ноября.

Трамп уже набрал необходимое количество голосов делегатов для выдвижения кандидатом от республиканцев на пост президента США. Байден, баллотирующийся на второй срок, заручился поддержкой достаточного числа делегатов от Демократической партии. Таким образом, борьба предсказуемо развернется между теми же кандидатами, что и четыре года назад, когда Байден одержал победу над Трампом, добивавшимся переизбрания.

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