https://news.day.az/world/1655813.html ХАМАС изучает новые предложения Израиля по сектору Газа
ХАМАС изучает новые предложения Израиля по сектору Газа
Палестинское движение ХАМАС получило новые предложения от Израиля относительно достижения прекращения огня в секторе Газа и обмена израильских заложников на палестинских пленных, сообщают израильские СМИ, передает Day.Az.
Согласно информации, заместитель руководителя политического крыла ХАМАС в секторе Газа Халил аль-Хайя заявил, что ХАМАС изучит эти предложения и ответит после рассмотрения.
Сообщается, что Халил аль-Хайя не упомянул никаких подробностей, включенных в предложения Израиля.
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