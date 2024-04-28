В США задержали более 700 человек

Студенческие акции в поддержку Палестины привели к задержанию в США более 700 человек.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета The New York Times.

Отмечается, что "новую волну студенческой активности" и демонстраций протеста против военных действий Израиля в секторе Газа спровоцировало задержание полицией 108 человек при разгоне 18 апреля манифестантов, устроивших палаточный лагерь на территории Колумбийского университета в Нью-Йорке.

По сведениям издания, 118 человек были задержаны правоохранителями во время ликвидации палаточного лагеря на территории университета Колледж Эмерсон в Бостоне (штат Массачусетс), 102 - в Северо-Восточном университете, который также расположен в Бостоне, 93 - в Университете Южной Калифорнии в Лос-Анджелесе. Десятки студентов задержаны в Техасском университете, Индианском университете в Блумингтоне, Университете Эмори в Атланте (штат Джорджия) и Университете штата Аризона.

Задержания коснулись также Принстонского, Йельского, Нью-Йоркского университетов, Университета Миннесоты и Университета штата Огайо.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в палестинском анклаве с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных. В конце ноября 2023 года при посредничестве Египта и Катара было установлено временное гуманитарное перемирие, которое продолжалось неделю. За это время, по данным израильской стороны, удалось освободить 110 заложников. 1 декабря режим прекращения огня был нарушен, боевые действия возобновились и продолжаются по сей день.

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