Макрон призвал обсудить оборону Европы и ядерное оружие

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил начать дискуссию о будущем обороны Европы, включая использование ядерного оружия.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, его слова приводит эльзасский новостной портал DNA.

Макрон напомнил, что французская доктрина допускает применение ядерного оружия при угрозе "жизненно важным интересам".

"Я уже говорил, что существует европейское измерение этих интересов, конкретизируя их, поскольку французская доктрина сдерживания содействует доверию к европейской обороне", - призвал он.

Французский лидер также рекомендовал понять, что действительно защищает страну и Европу в целом. Он подчеркнул, что Париж сохранит специфику своей доктрины, при этом выразит готовность содействовать европейской обороне.

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