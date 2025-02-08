https://news.day.az/world/1728666.html Аргентинская река окрасилась в красно-розовый цвет - ВИДЕО Вслед за Лимой, в красно-розовый цвет окрасилась и река Саранди в столице Аргентины Буэнос-Айресе. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Аргентинская река окрасилась в красно-розовый цвет - ВИДЕО
Вслед за Лимой, в красно-розовый цвет окрасилась и река Саранди в столице Аргентины Буэнос-Айресе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Причины пока неясны, но среди местных жителей существуют разные версии: одни считают, что это произошло из-за загрязнения анилином, другие указывают на возможные химические отходы с близлежащей свалки.
Власти муниципалитета и Министерства окружающей среды провинции Буэнос-Айрес уже взяли пробы воды для анализа и определения причины явления.
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