Аргентинская река окрасилась в красно-розовый цвет

Вслед за Лимой, в красно-розовый цвет окрасилась и река Саранди в столице Аргентины Буэнос-Айресе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Причины пока неясны, но среди местных жителей существуют разные версии: одни считают, что это произошло из-за загрязнения анилином, другие указывают на возможные химические отходы с близлежащей свалки.

Власти муниципалитета и Министерства окружающей среды провинции Буэнос-Айрес уже взяли пробы воды для анализа и определения причины явления.