Торговые войны, экономический кризис и новая геополитика: что дальше?

Развитие торговых войн, инициированных на уровне Вашингтона, приведет к тому, что все, что мы наблюдали в последние годы, будет откатываться назад. Пока рано говорить о каких-то следствиях. Пока можно говорить только о тенденции. Известная нам стадия глобализации, какой мы привыкли ее видеть с рубежа 80-90-х годов прошлого века, уже завершилась. Этот процесс не заканчивается каким-то финалом, это все же не боевые действия. Конец глобализации - это растянутый процесс.

Об этом сказал в беседе с Day.Az российский эксперт, научный сотрудник Института экономики РАН Александр Караваев.

Развитие той стадии глобализации, которую мы наблюдали, не имело и какой-то однозначной стартовой точки. Это целый комплекс взаимосвязанных событий, начиная с расширения Евросоюза, распада СССР, становления Китая как наиболее развитой промышленной фабрики для США, и до тех пор, пока КНР не оказалась вровень со Штатами по общему экономическому развитию. Сейчас Китай и США идут, как говорится, ноздря в ноздрю. Китай пока еще не перешел на уровень наиболее развитой страны мира по валовому продукту, но он уже близок к этому переходу и опережению Соединенных Штатов.

Этот процесс начался постепенно на рубеже 80-х и 90-х. Он проявлялся одновременно в разных сферах геополитики и экономики, которые вливались в процесс становления в Китае производств различного типа. Китаю делегировали статус западной сборочной фабрики, перенесли туда массу производств - от товаров народного потребления до наиболее продвинутых продуктов типа мобильных телефонов и компьютерной техники. Сейчас мы находимся в периоде, когда этот процесс завершается. И одним из этапов этого сворачивания является как раз та торговая война, которую мы наблюдаем. Другие направления - это российско-украинская война, кризис экономического развития Евросоюза, вопросы, связанные с энергопереходом, отказом от углеводородного топлива. Все это стадии деглобализации. Но это как бы пульсация одного и того же явления. Тут речь не будет идти о том, что мы вернемся к полностью закрытым границам и непроницаемым торговым стенам. Мир останется для многих вещей достаточно проницаемым с точки зрения информации и технологий. Но в плане торговли процессы будут очень активными и они уже разворачиваются. Это процессы регионализации.

Кстати, это хорошо сформулировал Президент Ильхам Алиев в интервью азербайджанским телеканалам в начале января. Он сказал, что глобализация не сработала, и что она использовалась как инструмент проникновения и создания платформ для доминирования.

Развитие торговых войн, инициированных на уровне Вашингтона, приведет к тому, что все, что мы наблюдали в последние годы, будет откатываться назад. Начнутся более интенсивные процессы с переносом западными компаниями производств из Китая в другие страны, где пока еще стоимость труда не так высока, как в Европе. Перенос американских компаний будет осуществлен на территорию Соединенных Штатов, независимо от стоимости рабочей силы. Так как рынок в региональном сегменте свободный, они также смогут выбрать для себя страну. То есть это не обязательно будет перенос производства на родину самих компаний и технологий. Это могут быть другие, новые регионы, которые, с точки зрения американской администрации, проводят положительную торгово-экономическую политику в отношении США. Так, ряд стран постсоветского пространства могут стать заменой для вывода части производств из Китая. Конкретно говорить пока сложно. Думаю, будет сделан упор на инвестиции по определенным сегментам в группу стран. Например, это может быть связано с хлопком - от выращивания и переработки до производства текстильной продукции. В эту группу могут быть включены такие страны, как Казахстан, Узбекистан, Азербайджан. Но, опять же, это станет возможным в том случае, если будет ясно, что торговая политика этой группы вписывается в ту новую стратегию, которую для себя обозначил Вашингтон.

В перспективе можно будет проследить, по каким сегментам американские инвестиции становятся более активны. Хочу уточнить, что это могут быть не конкретно американские инвестиции, а транснациональные компании не американского происхождения, но опирающиеся на американский рынок, в том числе.

Кто выигрывает от этих перемен? Если рассуждать о том, кто может выиграть в торговой войне между США и Китаем, то, на мой взгляд, определенный баланс между сторонами рано или поздно наступит. Экспертам, которые следят за отношениями между США и КНР, кажется, что ответные 10-процентные китайские пошлины на американский уголь, сжиженный газ, сельхозтехнику и так далее, создают преимущество в размере 30 миллиардов долларов в пользу Китая. Но это может быть временным преимуществом, и различные откаты, переговоры по ситуации приведут к более сбалансированным пропорциям. С первых залпов торговой войны будет видно, по каким направлениям будет происходить перекройка глобального торгового взаимодействия, которое было выстроено в предыдущие тридцать лет.

Лейла Таривердиева