Современные самолёты становятся лучше гостиниц

В сети распространились кадры как одна авиакомпания представили по-настоящему комфортные условия для VIP-пассажиров - полноценные спальни на борту.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Роскошные капсулы оборудованы удобными кроватями и индивидуальными экранами, создавая атмосферу пятизвёздочного отеля.

Единственный нюанс - по требованиям безопасности перегородки не доходят до потолка, чтобы экипаж мог контролировать ситуацию без открытия двери.