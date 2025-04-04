https://news.day.az/world/1741973.html Современные самолёты становятся лучше гостиниц - ВИДЕО В сети распространились кадры как одна авиакомпания представили по-настоящему комфортные условия для VIP-пассажиров - полноценные спальни на борту. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Роскошные капсулы оборудованы удобными кроватями и индивидуальными экранами, создавая атмосферу пятизвёздочного отеля.
Современные самолёты становятся лучше гостиниц - ВИДЕО
В сети распространились кадры как одна авиакомпания представили по-настоящему комфортные условия для VIP-пассажиров - полноценные спальни на борту.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Роскошные капсулы оборудованы удобными кроватями и индивидуальными экранами, создавая атмосферу пятизвёздочного отеля.
Единственный нюанс - по требованиям безопасности перегородки не доходят до потолка, чтобы экипаж мог контролировать ситуацию без открытия двери.
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