Мужчина упал на машине в каньон с 61-метровой высоты и выжил

Автомобиль сорвался с обрыва и скатился примерно на 60 метров в каньон Пало-Дуро в американском штате Техас, однако водитель сумел выжить и провести ночь внизу, после чего самостоятельно обратился за помощью.

Как передает Day.Az со ссылкой на Fox4, инцидент произошел поздно вечером 8 марта на дороге Park Road 5. По данным следствия, у автомобиля лопнула шина, из-за чего водитель потерял управление. Машина съехала с дороги на участке "Big Hill", сорвалась с обрыва и перевернулась, остановившись на дне каньона.

Мужчине удалось выбраться из поврежденного автомобиля. Ночь он провел в каньоне, а утром смог подняться к павильону Mack Dick Pavilion, где один из посетителей заметил его и сообщил сотрудникам парка.

По словам работников парка, у водителя был синяк под глазом и кровотечение. Позже спасатели обнаружили перевернутый автомобиль у подножия обрыва.

На место прибыли сотрудники полиции парков штата, представители офиса шерифа округа, патрульные и пожарные подразделения. Из-за крутого рельефа спасателям пришлось использовать систему высотных тросов, чтобы добраться до машины и поднять ее обратно на дорогу. На время операции участок Park Road 5 был перекрыт.

Водителя доставили в Northwest Texas Hospital. По предварительным данным, он получил переломы ребер и возможное сотрясение мозга.

Обстоятельства аварии продолжают расследовать правоохранительные органы.