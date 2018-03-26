Малайзия будет наказывать за "фейковые новости"

Правительство Малайзии внесло в парламент законопроект по борьбе с "фейковыми новостями", распространение которых может повлечь за собой наказание в виде штрафа или лишения свободы сроком до десяти лет. Об этом сообщает издание Straits Times, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Распространение фейк-ньюс стало глобальной проблемой и, что еще более серьезно, это влияет на общество", - приводит издание выдержки из текста законопроекта, который представила канцелярия премьер-министра страны Наджиба Разака.

По данным издания, законопроект предусматривает возможность по решению суда удалить ложную информацию, а также разместить опровержение на медиа-платформах или в социальных сетях. При этом любого, кто "сознательно создавал, предлагал, публиковал, печатал, распространял, рассылал" такие новости, могут приговорить к лишению свободы сроком до десяти лет, а также обязать выплатить штраф в размере 500 тысяч малайзийских ринггит (около 168 тысяч долларов).

Как отмечается, законопроект получил одобрение кабинета министров на прошлой неделе, первое чтение в парламенте пройдет в понедельник.

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