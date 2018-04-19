Землетрясение в Индонезии: десятки пострадавших

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом сообщает Channel News Asia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен.

Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.

По данным портала, погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.

Как отмечается, в результате землетрясения разрушены сотни домов, школы и мечети.