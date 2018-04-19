Землетрясение в Индонезии: десятки пострадавших
19 апреля 2018 09:26 187
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в индонезийской провинции Центральная Ява. Об этом сообщает Channel News Asia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Эпицентр подземных толчков располагался в 52 км к северу от района Кебумен.
Очаг землетрясения залегал на глубине 4 километров.
По данным портала, погиб один человек, а более 20 получили ранения различной степени тяжести.
Как отмечается, в результате землетрясения разрушены сотни домов, школы и мечети.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
09:39 207
ЧП произошло в аэропорту Атланты - ВИДЕО
-
18 Апр. 10:09 16 202
-
18 Апр. 12:00 9 270
-
18 Апр. 11:49 8 342
-
18 Апр. 12:58 6 169
-
18 Апр. 14:13 5 526