BMW предложила «индивидуальные» цвета кузова для 1-Series и 2-Series

Программа BMW Individual для 1-Series и 2-Series заработала в августе 2021 года и предлагает покупателям более 120 различных вариантов окраски кузова, так что неудивительно, что находятся клиенты, которые выбирают весьма необычные оттенки.

Как передает Day.Az со ссылкой на motor.ru, на примере четырёх хэтчбеков и четырёх "четырёхдверных купе" баварская марка показала, что требуется взыскательным покупателям. В качестве вариантов доступных в палитре оттенков продемонстрированы цвета Dakar Yellow, Riviera Blue, Oxford Green, Java Green, Twilight Purple, Fire Orange и Nardo Gray.