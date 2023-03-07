Почему автоконцерны стали массово отказываться от автоматических коробок передач

Согласно проведенному анализу профильных экспертов, водители вновь стали чаще отдавать предпочтение автомобилям с механической коробкой передач. Вероятно, причина не только в дефиците некоторых компонентов, но и в более доступном ценнике машин "на руке". Day.Az со ссылкой на Автовзгляд рассказывает подробности.

Специалисты J. D. Power провели масштабное исследование, выяснив, что потребители в возрасте от 18-ти до 46 лет стали активнее присматриваться к автомобилям с "механикой". Если раньше такие машины приобретали в большей степени водители старшей возрастной группы, то теперь подобная тенденция наблюдается и среди молодежи. Безусловно, авто с ручной коробкой передач клиенты покупают не поголовно, но заметное увеличение спроса - налицо.

Если два с лишним года назад в той же Америке объем реализованных легковушек с механической трансмиссией сумел достичь своего исторического минимума, то к концу 2021 года спрос на такие транспортные средства стал ощутимо расти. К слову, в США, где давным-давно в фаворите у потребителей "автоматы" и их аналоги, доля машин с "механикой" составляла всего 0,9%, а уже в 2022 году она увеличилась на треть. Еще минимум на 2% ждут роста продаж таких моделей автостроители. Причем уже в ближайшие пару месяцев.

Впрочем, прогнозируют дальнейший всплеск популярности моделей "на руке" и независимые эксперты отрасли. Тем более, что стоят они, как уже было сказано, заметно дешевле, да и по конструктивным особенностям не требуют изысков в плане компонентов, включая электронику, все чаще отвечающую за управление современными "двухпедальными" агрегатами. В частности, "роботами", которые, к тому же, не блещут показателем надежности и длительным сроком службы.

Между тем, по данным Wall Street Journal, молодые автомобилисты ищут в продаже авто с "механикой" отнюдь не из-за лояльности цен. Основной причиной является банальное желание уметь управлять такими машинами, что подтвердили итоги проведенного социологического опроса. Видимо, поэтому, в частности, ряд автоконцернов уже объявил о намерениях сосредоточиться на выпуске продукции с тремя педалями. И что самое примечательное - даже в премиальном сегменте.

Так, к примеру, заокеанский Cadillac принципиально начал ставить акцент на выпуске авто с механической трансмиссией. По итогам минувшего года модели CT4-V и CT5-V с ручной коробкой оказались куда более востребованными, нежели с "автоматом". А каждая четвертая Acura из Страны восходящего солнца уже продается с "механикой". Да что там говорить: Mazda и вовсе отказалась от АКП в оснащении некоторых моделей, включая "разгоряченную" MX−5 Miata. Подумывает об этом и Chevrolet применительно к бюджетной линейке машин и популярным пони-карам а-ля Camaro.