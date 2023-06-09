Lexus представил два совершенно новых внедорожника GX и TX

Принадлежащая концерну Toyota марка Lexus представила сразу две мировые новинки: последнее поколение рамного внедорожника GX и совершенно новый кроссовер TX. Об этом сообщила пресс-служба автоконцерна, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



GX - это модель, которая традиционно является премиум-версией Toyota Land Cruiser Prado, но на этот раз именно новый Lexus показали первым. Автомобиль полностью преобразился внешне, сменив округлые черты на подчеркнутую угловатость.

Модель теперь позиционируют как еще более приспособленную для бездорожья. Об этом свидетельствуют в том числе внедорожные колеса общим диаметром 33 дюйма, смонтированные на 18-дюймовых дисках. Это лишь одна из опций: в других вариантах идут диски размером 20 и 22 дюйма.

Новинка построена на той же платформе, что и новые Lexus LX и Toyota Land Cruiser 300. Главное отличие этого шасси от предшествующего заключается в появлении многорычажной задней подвески взамен жесткому мосту. При этом машина сохранила рамную конструкцию и постоянный полный привод с центральным дифференциалом системы Torsen.

На замену атмосферному мотору V8 пришел турбированный 3,4-литровый двигатель V6 мощностью 354 л.с. уже знакомый по Land Cruiser 300. Он работает в паре с десятиступенчатым автоматом.



На будущее анонсирована гибридная версия Lexus GX, но ее параметры пока не раскрываются.

В отличие от GX, Lexus TX - это совершенно новая модель, какой ранее у марки не было. По сути это премиальная версия более демократичного Toyota Grand Highlander. Машину создавали специально для рынка Северной Америки, ее производство стартует на заводе в штате Индиана.

TX - самый крупный пятидверный Lexus в истории, его длина составляет 5 метров и 16 сантиметров, а размер колесных дисков начинается от 20 дюймов в самой простой комплектации и составляет 22 дюйма по всех остальных. По умолчанию, автомобиль оснащается тремя рядами сидений.

В базе у TX только передний привод и 2,4-литровый турбомотор мощностью 279 л.с. Полный привод сочетается с этим двигателем за доплату.



Далее будет две гибридные версии, с полным приводом по умолчанию. В первом случае за основу взят тот же 2,4-литровый мотор, который вместе с дополнительным электроприводом выдает уже 371 л.с. А на вершине гаммы гибридная силовая установка на базе 3,5-литрового V6, которой нет у Toyota Grand Highlander. Ее мощность 412 л.с.