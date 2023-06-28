Электропикап Sinotruk Howo S6 готов к выходу

Китайский автопроизводитель компания Sinotruk готовит к выпуску полноразмерный пикап Sinotruk Howo S6, который оснащен электрическим двигателем, передает Day.Az со ссылкой на Российскую газету.

Китайское министерство промышленности и информатизации показало фотографии и опубликовал фотографии нового пикапа Sinotruk Howo S6, который имеет длину 5645 мм, ширину 1895 мм и высоту 1890 мм при колесной базе 3470 мм. По габаритам он похож на длиннобазные версии Great Wall King Kong Cannon и Changan Lantop.

Габариты грузовой площадки составляют 1800 х 1520 х 530 мм. Грузоподъёмность составляет 875 кг, а снаряжённая масса равна 2,2 тонны.

Автомобиль оснащен 177-сильным электромотором и литий-железо-фосфатным аккумулятором. Пока что это все подробности.