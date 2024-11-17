Достигнуто соглашение об увеличении обязательств по климатическому финансированию до $170 мрд

Достигнута договоренность об увеличении обязательств по климатическому финансированию со стороны многосторонних финансовых институтов с 75 миллиардов до 170 миллиардов долларов США в год.

Как передает Day.Az со ссылкой на МИД Азербайджана, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов сказал во время встречи с министром международного развития Королевства Норвегия Анне Беате Твиннерейм, находящейся с визитом в нашей стране для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

В министерстве сообщили, что на встрече обсуждались перспективы сотрудничества между Азербайджаном и Норвегией, вопросы в связи с председательством страны на COP29, а также региональная ситуация.

Джейхун Байрамов проинформировал собеседника о председательстве Азербайджана на COP29 и проведенных переговорах, отметил важность согласования повестки дня сессии в первый же день COP29 с точки зрения обсуждения актуальных вопросов, назвав это результатом усилий страны по продвижению повестки дня в области борьбы с изменением климата. Было доведено до сведения, что к настоящему времени в ходе переговорного процесса достигнута договоренность по статье 6.4 Парижского соглашения, а также об увеличении обязательств по климатическому финансированию со стороны многосторонних финансовых институтов с 75 миллиардов до 170 миллиардов долларов США в год.

Министр иностранных дел Азербайджана также проинформировал противоположную сторону о завершившемся армяно-азербайджанском конфликте и ситуации в регионе в постконфликтный период, а также о мирных усилиях Азербайджана. В то же время говорилось о минной угрозе, учиненной Арменией.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.