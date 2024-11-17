В МИД Китая оценили переговоры Байдена и Си Цзиньпина

Переговоры председателя Китая Си Цзиньпина и президента Соединенных Штатов Джо Байдена наметили направления развития отношений Пекина и Вашингтона. Об этом проинформировал МИД КНР, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Стороны провели откровенную, глубокую и конструктивную коммуникацию по вопросам развития диалога и сотрудничества в переходный период американского правительства, по теме надлежащего разрешения разногласий", - отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что стороны наметили направление развития китайско-американских отношений. Джо Байден и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита АТЭС в столице Перу Лиме, они продлились чуть менее двух часов.