https://news.day.az/politics/1708020.html МИД Турции поздравил Азербайджан Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети.
МИД Турции поздравил Азербайджан
Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети.
"Поздравляем Азербайджан с Днем национального возрождения, который стал поворотным моментом в борьбе за независимость страны, начатой 36 лет назад. Еще раз поздравляем с победой наших братьев - азербайджанцев, с тем же духом и уверенностью положивших конец оккупации на своей территории", - отмечается в сообщении.
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