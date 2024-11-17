МИД Турции поздравил Азербайджан

Министерство иностранных дел Турции поздравило Азербайджан по случаю Дня национального возрождения.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства в социальной сети.

"Поздравляем Азербайджан с Днем национального возрождения, который стал поворотным моментом в борьбе за независимость страны, начатой 36 лет назад. Еще раз поздравляем с победой наших братьев - азербайджанцев, с тем же духом и уверенностью положивших конец оккупации на своей территории", - отмечается в сообщении.