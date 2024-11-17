В мире стремительно растет число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия

За последние пять лет число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия выросло почти в 3 раза.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал директор Глобального офиса Мировой продовольственной программы (ВПП) Мартин Фрик в ходе сессии "Меры по защите здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"За последние пять лет число людей, испытывающих острую нехватку продовольствия, увеличилось с 135 до 320 миллионов. Этот почти трёхкратный рост - поразительная и шокирующая реальность, особенно если учитывать, что после Второй мировой войны показатели голода постепенно снижались. Население мира стремительно росло, но абсолютное количество голодающих сокращалось до 2015 года,"- сказал он.

М. Фрик отметил, что сначала наступила стагнация, а теперь наблюдается постоянный рост числа голодающих. Есть три основные причины этого роста: конфликты, климатические изменения и экономические потрясения.

"Конфликты оказывают разрушительное воздействие не только на людей, непосредственно страдающих от них, но и на весь мир, создавая волны потрясений и приводя к глобальным последствиям", - сказал он.

Отметим, что в Парламентской встречи в рамках COP29 также принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.