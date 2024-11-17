Необходимо принять срочные меры в ответ на изменение климата.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала член сената Уругвая Ирен Морейра (Irene Moreira) в ходе сесси "Меры по защите здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованной совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Крайне важно осознать необходимость срочных мер в ответ на изменение климата. Необходимы политики, направленные на укрепление устойчивости наших сообществ, особенно тех, кто напрямую зависит от земли для своего существования. Очень важно продвигать конкретные меры по борьбе с климатическими изменениями, которые способствуют улучшению общественного здоровья, развитию сельскохозяйственной инфраструктуры и обеспечению продовольственной безопасности для всех", - сказала она.

И. Морейра подчеркнула, что экстремальные погодные явления, такие как волны жары, засухи и наводнения, оказывают влияние не только на инфраструктуру и экосистемы, но и на общественное здоровье.

"Волны жары, например, повышают уровень смертности, особенно среди наиболее уязвимых групп населения - пожилых людей и детей. Наводнения и засухи, в свою очередь, могут способствовать распространению инфекционных заболеваний и ставить под угрозу обеспечение питьевой водой,"- сказала она.

Отметим, что в Парламентской встречи в рамках COP29 также принимает участие вице-президент IPU от Азербайджана, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова.

11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.