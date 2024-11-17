Женщины остаются недостаточно представленными в процессах принятия климатических решений

Женщины остаются недостаточно представленными в процессах принятия решений в области климата.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказала Генеральный директор Международной организации права развития Ян Бигл на сессии "Решение проблемы климатической уязвимости: продвижение всеобъемлющего и справедливого подхода к климатическим действиям" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Женщины несоразмерно страдают от климатических последствий из-за неравного доступа к ресурсам, дискриминационных социальных норм и экономических барьеров. Однако при этом женщины выступают как мощные агенты перемен. По всему миру они играют ключевую роль в производстве продуктов питания и управлении сельскохозяйственными угодьями. Конечно, они часто сталкиваются с системными барьерами при доступе к земле, кредитам и технологиям устойчивости к изменениям климата. Устранение этих барьеров и поддержка женщин-фермеров через обеспечение надежных прав на землю, обучение и предоставление ресурсов помогут парламентариям повысить производительность сельского хозяйства, укрепить продовольственную безопасность и усилить устойчивость общин," сказала Бигл.

По ее словам, исследования показывают, что участие женщин в процессе принятия решений делает климатическую политику и программы более эффективными и устойчивыми.

"Тем не менее женщины по-прежнему остаются недостаточно представленными в процессах принятия решений в области климата и экологии на всех уровнях - как национальном, так и международном,"- подчеркнула она.

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.