Трамп назвал имя своего кандидата на пост министра энергетики

Избранный президент США Дональд Трамп выдвинул кандидатуру главы нефтяной компании Liberty Energy Криса Райта на пост министра энергетики. Об этом 16 ноября Трамп сообщил в принадлежащей ему социальной сети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

"Крис является ведущим технологом и предпринимателем в энергетической сфере. Он работал в области ядерной, солнечной, геотермальной и нефтегазовой энергетики", - заявил республиканец в своем обращении.

В документе уточняется, что Райт также войдет в состав национального совета по энергетике, сформированного Трампом в пятницу, 15 ноября.