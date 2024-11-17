Остин не стал комментировать возможность развертывания гиперзвукового оружия
Министр обороны США Ллойд Остин не стал комментировать гипотетическую возможность размещения американского гиперзвукового оружия на территории Австралии или Японии, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
На пресс-конференции в Дарвине глава Пентагона спросили, могут ли США в будущем взять на себя обязательства по размещению гиперзвукового оружия в Австралии или Японии. "На сегодняшний день у нас нет никаких объявлений по поводу гиперзвукового оружия", - сказал министр, отвечая на вопросы журналистов по итогам переговоров с австралийским и японским коллегами.
Он также подчеркнул, что США сделают все от них зависящее для реализации сделки в рамках американо-британо-австралийского альянса AUKUS. Так, американские власти обещали поставить Канберре три атомных подводных лодки класса Virginia: две, снятые с эксплуатации американских ВМС (в 2032 и 2035 годах), и одну новую, построенную специально для австралийского флота (в 2038 году).
AUKUS - партнерство в области безопасности между правительствами Австралии, Великобритании и США, созданное в сентябре 2021 года для реализации нескольких совместных оборонных инициатив по двум направлениям, называемым компонентами. Первый из них предполагает предоставление Австралии флота атомных ударных подводных лодок. Второй связан с совместной разработкой средств военного назначения в восьми областях, включающих подводные системы, квантовые технологии, искусственный интеллект и автономные системы, кибербезопасность и радиоэлектронную борьбу, гиперзвуковые летательные аппараты и средства их перехвата, а также инновации и технологии обмена информацией.
Члены этого альянса допускают, что он может быть расширен за счет партнеров и единомышленников, в том числе в Индо-Тихоокеанском регионе, в связи с чем Россия и Китай выражают озабоченность и призывают участников AUKUS строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.
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