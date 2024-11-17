В Иране потребовали от США огромную компенсацию за 25 лет вреда от санкций

Заместитель командующего КСИР по правовым вопросам генерал Али Шамхани заявил, что США должны выплатить Ирану $1 трлн компенсации за санкции, передает телеканал Al-Alam, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, наложенные Вашингтоном ограничения вредили Тегерану на протяжении 25 лет. Генерал подчеркнул, что США прибегли к санкциям против Ирана после Исламской революции и захвата "шпионского гнезда" (американского посольства в Тегеране), а не после выхода из ядерной сделки. Также Шамхани напомнил, что Вашингтон оказывал поддержку "террористическим группировкам" на Ближнем Востоке, от которых тоже страдал Тегеран.

Первые антииранские санкции США ввели после Исламской революции 1979 года, когда студенты республики в Тегеране захватили здание и сотрудников американского посольства. В последующие годы ограничения в отношении страны менялись, пока не стали ослабевать в связи с иранской ядерной сделкой 2015 года, ограничивающей ядерную программу страны. Однако в 2018 году президент Дональд Трамп вышел из этого соглашения и вернул все санкции. После 2022 года к ним добавились меры за якобы военные поставки Тегерана Москве, которые опровергали обе стороны.