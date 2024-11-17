Азербайджан и Албания обсудили укрепление сотрудничества между парламентами

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с председателем парламента Албании Элисой Спиропали.

Как передает Day.Az со ссылкой на отдел прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, Сахиба Гафарова поблагодарила коллегу за интересное выступление на CОР29. Было отмечено также участие премьер-министра Албании Эди Рамы в Саммите лидеров СОР29, что является еще одним свидетельством дружественных отношений между двумя странами.

Элиза Спиропали поздравила Азербайджан с организацией COP29 и Парламентской встречи на высоком уровне, отметила, что сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - достаточно значимое и масштабное мероприятие. По ее словам, проведение Парламентской встречи является выражением поддержки парламента в решении вопросов, связанных с изменением климата.

В ходе беседы говорилось о том, что изменение климата представляет собой самую актуальную проблему современности, от которой страдают все страны. Стороны подчеркнули важность увеличения поддержки малых островных государств развитыми государствами.

Председатель парламента Албании выразила удовлетворение развитием дружественных отношений между нашими странами и народами. Она констатировала, что наши страны реализуют значительные проекты.

Далее в ходе беседы были обсуждены вопросы дальнейшего укрепления межпарламентского сотрудничества, выражена удовлетворенность совместной деятельностью и взаимной поддержкой парламентов в ряде международных парламентских организаций. Отмечено, что взаимные визиты и контакты, расширение связей между парламентскими комитетами и группами дружбы будут способствовать дальнейшему углублению отношений между законодательными органами Азербайджана и Албании.

Гостья была проинформирована о текущей ситуации в регионе.

На встрече был проведен обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.