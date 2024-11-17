Температуры в горных регионах растут быстрее, чем в среднем по миру.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал руководитель стратегической группы в Международном центре комплексного освоения горных районов (ICIMOD) Дэвид Поттер на сессии "Решение проблемы климатической уязвимости: продвижение всеобъемлющего и справедливого подхода к климатическим действиям" на полях Парламентской встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом (IPU) и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

"Гиндукуш-Гималаи - это регион, который подвергается воздействию изменений климата быстрее и значительнее, чем остальной мир. Это связано с тем, что потепление вследствие изменения климата зависит от высоты. На больших высотах температура повышается быстрее. И в Гиндукуш-Гималаях температуры растут вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Это оказывает значительное влияние на регион. Ледники, которые обеспечивают питьевой водой более 2 миллиардов человек, тают, что приводит к дефициту воды в этом регионе,"- сказал он.

По его словам, одновременно с этим увеличивается частота наводнений и оползней, что наносит ущерб и оказывает влияние по всему региону.

"Но дело не только в изменении климата. Существуют также специфические горные факторы, из-за которых люди, живущие в горах, оказываются маргинализированными и уязвимыми. Например, средний уровень сельскохозяйственного производства в горных районах ниже. Часто рынки находятся на большом расстоянии, и людям нужно больше времени, чтобы доставить и продать свою продукцию," - сказал Поттер.