В Филармонии прошел концерт, посвященный COP29

16 ноября на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М. Магомаева состоялся концерт, посвященный 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, он прошел под управлением художественного руководителя и главного дирижера, Народного артиста Азербайджанской Республики Фахреддина Керимова в сопровождении Государственного камерного оркестра Азербайджана имени К. Караева. Солистами выступили Саид Мамедов (скрипка) и Ирина Мехдиева (фортепиано).

В программу концерта вошли произведения азербайджанских и западноевропейских композиторов, которые гармонично сочетают классические шедевры и современные музыкальные традиции: Джакомо Пуччини - "Хризантема", Клод Дебюсси - "Лунный свет", Вагиф Мустафазаде - "Март", Антонио Вивальди - "Зима" из цикла "Времена года", Астор Пьяццолла - "Весна" из цикла "Времена года".

Особое внимание привлекло произведение австрийского композитора Роберта Фукса - Серенады номер 3, опус 21, которое было исполнено на бакинской сцене впервые.

Вечер собрал большое количество гостей, представителей культуры и деятелей искусства, бакинцев, а также гостей столицы.

"У нас хороший коллектив - это подготовленные музыканты высокого уровня. Камерный репертуар достаточно широк: он расширяет резерв оркестра и музыкальный кругозор. С другой стороны, это музыка, написанная в разных стилях. Мы стремимся доставить слушателям эстетическое наслаждение. Наша функция также носит просветительский характер: мы стараемся исполнять произведения как можно большего числа композиторов, в разных стилях и из многих стран, одновременно популяризируя азербайджанскую музыку. Если публика слушает и получает удовольствие, значит, мы на верном пути, и это нас вдохновляет.

Хочется, чтобы было больше ярких солистов. Саид Мамедов - очень талантливый, яркий скрипач и музыкант. Азербайджанская культура глубокая и невероятно многогранная. Именно поэтому у нас растут замечательные музыканты. Мы всегда стремимся выступать на высоком уровне, чтобы люди с удовольствием приходили на наши концерты", - сказал в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ художественный руководитель и главный дирижер, Народный артист Азербайджанской Республики Фахреддин Керимов.

Солистка Государственного камерного оркестра Азербайджана имени К. Караева Ирина Мехдиева также поделилась своими мыслями о прошедшем концерте.

"Всегда приятно выступать на сцене Филармонии. За творческую жизнь мы часто гастролируем, но самая лучшая сцена - это домашняя сцена. Самый строгий зритель тот, кто знает тебя давно, и это большая ответственность. Я очень рада, что все прошло удачно. Концерт получился красивым, маэстро подобрал великолепные программы", - сказала она.

Ее коллега Саид Мамедов также подчеркнул значимость события.

"В первую очередь хочу поблагодарить руководство Филармонии за проведенный концерт, посвященный СОР29. Программа была специально подобрана для этого вечера. Особую благодарность хочу выразить маэстро Фахреддину Керимову", - отметил он в интервью АЗЕРТАДЖ.

Концерт, несомненно, привлек через призму искусства внимание к вопросам охраны окружающей среды. Организаторы надеются, что музыка станет универсальным языком, который объединит людей в решении глобальных проблем. Заложенные в произведениях образы природы и ее изменчивости заставляли задуматься о необходимости защиты окружающей среды.

Отметим, что 19 ноября на сцене Азербайджанской государственной академической филармонии имени М. Магомаева пройдет очередное представление, посвященное СОР29.