На COP29 состоялся форум под названием "Культурное и креативное сокращение выбросов углерода: Международный сценарий"

На COP29 в Баку в рамках тематического дня "Наука, технологии и инновации / Цифровизация" состоялся форум под названием "Культурное и креативное сокращение выбросов углерода: Международный сценарий".

Как сообщает Day.Az, мероприятие было организовано Fondazione Santagata for the Economics of Culture (Италия) в партнерстве с инициативой bFuture (Азербайджан).

Международный форум, посвященный многоаспектной роли различных секторов в борьбе с изменением климата, стал площадкой для обсуждения как культурных, так и научных, технологических и социальных подходов к устойчивому развитию. Ведущие эксперты представили свои исследовательские проекты, успешные примеры внедрения инноваций, а также делились практическим опытом из разных уголков мира.

В презентациях и панельных дискуссиях приняли участие - глава Исполнительного бюро ЮНЕСКО Дорин Дюбуа, президент и руководитель отдела исследований Fondazione Santagata Паола Боррионе, советник министра культуры Азербайджана Джахангир Селимханов, заместитель генерального директора Культурного центра управления резервов Государственного агентства по туризму Азербайджана Садагат Давудова, эксперт в области культуры и стратегии, соучредитель инициативы bFuture Рамиль Аббакиров, международный эксперт по управлению культурным наследием и реставрации Алессандро Бьянки, представитель глобальной организации по устойчивому развитию NOW Partners Даниэль Повель, заведующая кафедрой ЮНЕСКО "Сообщества устойчивой энергетики" Пизанского университета Анна Тереза Рондинелла, руководитель проекта по туризму и переходному периоду Fondazione Santagata Андреа Порта.

На панельных сессиях обсуждались ключевые вопросы устойчивого развития, включая вклад науки, технологий, инноваций и культурного сектора в решение экологических проблем. Эксперты подчеркнули важность межсекторального подхода, в котором культурные, технологические и научные инициативы объединяются для создания эффективных стратегий по сокращению выбросов углерода и продвижению устойчивости. Было отмечено, что системные изменения возможны только при участии всех слоев общества и отраслей экономики.

На мероприятии также состоялась презентация деятельности организации Fondazione Santagata и представлена инициатива bFuture.

Было отмечено, что Fondazione Santagata активно участвует в исследованиях и проектах, направленных на развитие управления культурным наследием и интеграцию устойчивости в различные сферы жизни общества. Особое внимание уделяется программам, связанным с охраной материального и нематериального культурного наследия, в том числе с объектами, находящимися под защитой ЮНЕСКО. Организация сотрудничает с ЮНЕСКО в рамках инициатив по сохранению культурных и природных ценностей, внедрению инновационных подходов к их управлению, а также развитию территорий через устойчивые модели использования ресурсов.

Важным направлением работы Fondazione Santagata является продвижение устойчивого туризма, основанного на культурном и природном наследии. Это включает создание новых возможностей для экономического развития регионов и укрепление креативных кластеров. Организация также активно исследует связь между культурными практиками и экологическим переходом, разрабатывая инновационные решения, которые способствуют снижению воздействия на окружающую среду.

Одной из ключевых тем форума стала презентация инициативы bFuture, соучредителями которой являются Рамиль Аббакиров и Бахрам Джафарли.

"bFuture была создана, чтобы помочь людям и организациям стать более устойчивыми, инновационными и дальновидными. Эта инициатива охватывает широкий спектр направлений, включая поддержку инноваций, развитие устойчивого мышления, продвижение экологически чистых решений и социальную интеграцию."

Вместе с партнерами инициатива планирует работать не только на национальном уровне, но и привлекать международное сотрудничество для решения глобальных задач.