В Баку продолжается Парламентская встреча в рамках COP29

В Баку стартовал второй день Парламентскаой встречи в рамках COP29, организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом Азербайджанской Республики.

Как сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе встречи состоятся следующие сессии: "Решение проблемы климатической уязвимости: продвижение всеобъемлющего и справедливого подхода к климатическим действиям", "Использование технологий для борьбы с изменением климата и обеспечения справедливого доступа", "Меры по защите здоровья и продовольственной безопасности в условиях изменяющегося климата", "Регулирование человеческой мобильности и изменения климата: решение проблем миграции и перемещений, вызванных климатическими изменениями."

Отметим, что 11 ноября в Баку стартовала 29-я сессия Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Рамочная конвенция ООН об изменении климата - это соглашение, подписанное на Саммите Земли в Рио-де-Жанейро в июне 1992 года с целью предотвращения опасного вмешательства человека в климатическую систему. Аббревиатура COP (Conference of Parties) в переводе с английского означает "Конференция сторон", это высший законодательный орган, контролирующий исполнение Рамочной конвенции об изменении климата.

Сторонами Конвенции являются 198 стран. Если у сторон нет иного решения, COP проводится ежегодно. Первое мероприятие COP состоялось в марте 1995 года в Берлине, а ее секретариат находится в Бонне.