Послесловие к игре с Эстонией

Мы стали свидетелями очередной неудачной игры сборной Азербайджана. Дальнейшая судьба нашей команды в Лиге С Лиги Наций, не сумевшей сломить сопротивление Эстонии в Габале, оказалась под вопросом.

Играя беззубо на протяжении 90 минут, наша сборная не смогла найти путь к воротам соперника. Эстонцы, надежно игравшие в обороне, вернулись из Азербайджана с хорошим результатом. Команда Фернанду Сантуша в очередной раз заслуживает критики. Команда, провалившая первые 4 игры в лиге, и на этот раз ничем не запомнилась.

Выбор португальского специалиста в составе команды нельзя принять однозначно. Португалец, который в предыдущих играх доверял гол Мехди Джаннетову, на этот раз обошелся без него. После возвращения в "Нефтчи" Рамиль Шейдаев, ищущий свою прежнюю игру, был одним из самых слабых в сезоне, но остался в основном составе. Невозможно найти какое-либо объяснение тому, что футболист, который "не успевает", оставался на поле в течение 90 минут. Рамиль, проигравший все бои на левом фланге и "отличившийся" неточными пасами, оказался не на своем месте. Правда, было понятно, что Сантуш возлагал надежды на Шейдаева в отсутствие травмированных Рената Дадашова и Махира Эмрели, получившего красную карточку, но...

Муса Гурбанлы, проведший в прошлом месяце на поле всего 75 минут, не сильно отстал от Рамиля. Тот факт, что Гурбан Гурбанов, делавший ротации после игр в еврокубках, в последнем туре чемпионата Азербайджана дал сыну шанс сыграть, словно напомнил о Мусе Сантушу. Наивно было надеяться, что Гурбанлы, "потухший" в матче с "Зире" и не сыгравший никакой роли в победе со счетом 4:0, станет спасителем сборной в матче с Эстонией. К этому списку можно также добавить Торала Байрамова, Озана Джана Кокчу, Алексея Исаева, Аббаса Гусейнова...

Если обратить внимание на игроков стартового состава в целом, то стабильной игрой в клубах выделяются только вратарь Рза Джафаров ("Нефтчи") и защитник Рахиль Мамедов ("Радомяк"). Даже Джошгун Диниев, один из лучших в игре с Эстонией, играет только 60-70 минут в 1-й лиге Турции. Торал Байрамов, Эльвин Джафаргулиев и Аббас Гусейнов всегда являются жертвами ротаций тренерского штаба "Карабаха", и видеть их выступающими стабильно на поле невозможно. Одним из главных недостатков команды является то, что игроки не играют за свои клубы или редко получают шанс. Хоть Эстония и являлась для нас подходящим соперником и мы могли получить заметное преимущество в игре, так как сопернику было достаточно 1 очка, проблемы, связанные с успешным завершением атак, не решил и Сантуш.

Общеизвестно, что сборная Эстонии уже много лет отдает предпочтение атлетичному футболу. Так почему же в игре против такого соперника наши игроки пытались найти путь к воротам соперника с помощью большего количества воздушных передач? Такое ощущение, что либо тренерский штаб не проанализировал соперника, либо игроки не способны выполнить поставленные задачи. Еще один вопрос связан с физической подготовкой. Нелегко контролировать мяч на протяжении 90 минут и держать соперника под давлением. В итоге последняя надежда команды возлагалась на воздушные мячи, которые были наиболее желанным вариантом для соперника.

Вчера наша сборная U-19 проиграла Ирландии со счетом 0:4 (а ранее 0:2 Исландии в первой игре), а U-17 уступила Греции 0:3 (0:4 Венгрии в первой игре). Какую надежду на будущее может дать неспособность наших трех команд забить 1 гол? Молодежную сборную ждут последние игры в группе, а главная команда страны выступит в Швеции. Учитывая все это, ясно как день, что азербайджанский футбол завершит год на пессимистической ноте.

АФФА все еще ждет от Double Pass и McKinsey & Company стратегии, которая определит будущее азербайджанского футбола. Хотя прошли месяцы, незавершенный проект вызывает большой вопрос: когда он будет одобрен и запущен, и через сколько лет он даст эффект? Но возросли сомнения в том, что новый глава ассоциации Ровшан Наджаф и его команда, приступившие к работе 2 апреля, смогут найти решение проблем футбола страны. Азербайджанский футбол каждый день делает шаг назад.

İdman.biz