Ученые зафиксировали резкое снижение уровня пресной воды в мире

Международная группа ученых из США, Великобритании, Швейцарии и Франции обнаружила, что общее количество пресной воды на Земле резко сократилось с 2014 года. Это может указывать на переход планеты к устойчивой сухой фазе. Исследование опубликовано в научном журнале Surveys in Geophysics (SIG), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Выводы специалистов основаны на данных орбитальных наблюдений с 2015 по 2023 год. Анализ информации со спутников Gravity Recovery and Climate Experiment (GRACE) NASA показал, что средний объем пресной воды, включая реки, озера и подземные источники, был на 1200 кубических километров ниже аналогичного показателя с 2002 по 2014 год.

Согласно докладу ООН о нехватке воды, опубликованному в 2024 году, сокращение доступных водных ресурсов создает нагрузку на фермеров и общины, что может привести к голоду, конфликтам, нищете и повышенному риску заболеваний, когда люди обращаются к загрязненным источникам воды.

Сокращение мировых запасов пресной воды, о котором сообщается в исследовании, началось с масштабной засухи в северной и центральной Бразилии, за которой вскоре последовала серия крупных засух в Азии и Австралии, Южной Америке, Северной Америке, Европе и Африке.

Более высокие температуры океана в тропической части Тихого океана с конца 2014 по 2016 год, достигшие кульминации в одном из самых значительных климатических явлений Эль-Ниньо с 1950 года, привели к сдвигам в атмосферных струйных течениях, которые изменили погоду и характер осадков по всему миру.

Но даже после того, как Эль-Ниньо стих, глобальный запас пресной воды не восстановился.

Хотя общий годовой уровень осадков и снегопадов может не меняться кардинально, длительные периоды между интенсивными осадками позволяют почве высыхать и становиться более плотной. Это уменьшает количество воды, которое может впитать земля, когда идет дождь.

Исследователи отметили, что 13 из 30 самых интенсивных засух в мире, наблюдаемых системой GRACE, случились в период с января 2015 года.

Ученые подозревают, что глобальное потепление может способствовать дальнейшему истощению пресных вод на поверхности Земли.