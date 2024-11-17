https://news.day.az/officialchronicle/1708035.html Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура - ФОТО 17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с мэром столицы Малайзии города Куала-Лумпур, бывшим исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура - ФОТО
17 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился с мэром столицы Малайзии города Куала-Лумпур, бывшим исполнительным директором Программы ООН по населенным пунктам (UN-HABITAT) Маймуной Мохд Шариф.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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