Washington Post и Associated Press рассказали об азербайджанской культуре чаепития и угрозах климата, влияющих на чай

Чай, безусловно, - это одно из самых ярких напоминаний о том, что климатический саммит - COP29 - принимает Азербайджан. Женщины в традиционных нарядах разливают посетителям горячий напиток. Участникам мероприятия также предлагается множество возможностей попробовать азербайджанский сахар и горы выпечки - от ореховой пахлавы до шекербуры в форме полумесяца.

Как передает Day.Az, об этом рассказывается в статьях, опубликованных на Washington Post и Associated Press, в которых отмечается азербайджанская культура чаепития.

Авторы отмечают, что чай, который является неотъемлемой частью повседневной жизни в Азербайджане, также находится под угрозой из-за изменений климата.

"Пока мировые лидеры приезжают в столицу Баку для переговоров по климату, исследователи, изучающие чай, сообщают, что в некоторых регионах мира выращивание чая может сократиться более чем вдвое, поскольку повышение температуры, засуха, обильные осадки и эрозия наносят ущерб чайным растениям и земле, на которой они растут. Ученые изучают способы улучшения сортов чая и готовятся к будущему, в котором часть производства чая переместится на север, как и многие другие культуры, сильно пострадавшие от изменения климата", - говорится в статьях.

Профессор Кезибан Языджи, изучающий влияние изменения климата на чай, выступая, отметила, что чай является источником средств к существованию для нашего региона; особенно для местных жителей, а также производителей: "Нам нужно принять необходимые меры предосторожности против изменения климата, чтобы сделать этот продукт устойчивым".

Как пишут WP и AP, ее команда работала над разработкой засухоустойчивых сортов чая в своем университете в Ризе, Турция, одном из основных районов производства чая в Кавказском регионе. Языджи прибыла в Азербайджан этой весной, чтобы инициировать дальнейшее сотрудничество между странами, имеющими много общего в культуре и выращивании чая, по подготовке чайных культур к угрозе изменения климата.

Опасное будущее этого любимого всеми напитка служит напоминанием о том, что если мир не сможет достичь целей по борьбе с глобальным потеплением, установленных в Парижском соглашении, многие места по всему миру будут скорбеть не только о жизнях и средствах к существованию, но и о ценных элементах культурного наследия.

"Культура и будущее должны быть согласованы", - сказала Фатима Фаталиева, старший менеджер по устойчивому развитию компании-оператора COP29, которая отвечала за дизайн павильона Азербайджана на месте проведения. "Моя мама научила меня этому, поэтому я (научу) своих детей, чтобы это не исчезло", - отметила она.

Фаталиева рассказала о важности для своей команды включения азербайджанской культуры в мероприятие. Первое, что приходит на ум, сказала она, это чай.

С раннего возраста она узнала, что употребление чая символизирует гостеприимство и уважение. Чай пьют с семьей и друзьями, дома и на свиданиях. Он играет центральную роль в сплетнях и сватовстве, для дедушек, играющих в шахматы, на праздниках и во время траура. Люди пьют его из грушевидных стаканов, называемых армуду, которые сохраняют дно чая теплым, а верх охлаждают, иногда его подают с долькой апельсина или лимона и кусочком вареного сахара.

"Когда вы счастливы, вы пьете чай. Когда вы грустите, вы пьете чай", - сказал Левент Курназ, профессор, изучающий изменение климата и способы борьбы с инвазивными вредителями, которые, вероятно, наносят все больший вред чайным растениям.

Курназ посетил COP29 отчасти потому, что он видел в этом важный способ донести информацию об изменении климата - теме, которая, по его словам, не так широко обсуждается в Турции и Азербайджане, но которая уже ставит перед немногочисленными экспертами в данной области в регионе целый ряд проблем, настоящих и будущих, в различных областях - от сельского хозяйства до иммиграции.

"Изменение климата серьезно повлияет на этот регион", - сказал Курназ, особенно на фермеров, многие из которых женщины, которые выращивают чай всю свою жизнь. "Они понятия не имеют, что делать, когда производство чая портится. Но в какой-то момент это произойдет", - отметил он.

Для обычных людей, а также для производителей, изменение климата и выбор еды и напитков тесно переплетены. Это очевидно для Рауфа Шихалиева, владельца вегетарианского и веганского ресторана в Баку под названием De Rama, также включенного в фуд-корт места проведения COP29. Он считает, что "очень важно участвовать" в переговорах по климату, потому что его проект создания вегетарианского ресторана был "тесно связан с изменением климата", сказал он.

Он добавил, что после многих лет работы в ресторанном бизнесе он увидел культуру чая воочию: прежде чем заказать еду, многие местные жители сначала заказывают чай.

Это подходит для ООН: "Чаепитие делает людей своего рода едиными", - сказал он.