Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана

Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Сахиба Гафарова встретилась с председателем Сената Олий Мажлиса (парламента) Республики Узбекистан Танзилой Нарбаевой.

Как сообщили Day.Az в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, на встрече была отмечена важность глобального сотрудничества для решения проблем, с которыми сталкивается мир в связи с изменением климата, говорилось о роли парламентов в этом направлении.

Спикер Милли Меджлиса констатировала высокий уровень отношений между двумя странами. Она подчеркнула роль взаимных визитов президентов и проводимых переговоров в развитии всесторонних отношений между нашими государствами, а также значение подписанных документов, связанных с развитием сотрудничества и углублением стратегического партнерства между Азербайджаном и Узбекистаном.

Было отмечено, что оказание Узбекистаном помощи в строительстве школы в Физули, а также в скором времени - предприятия в Ханкенди, где будут работать тысячи людей, является проявлением братских отношений.

Говоря об успешном сотрудничестве между законодательными органами Азербайджана и Узбекистана, С.Гафарова сказала, что действующие в парламентах двух стран межпарламентские группы дружбы способствуют развитию двусторонних отношений, отметила плодотворное сотрудничество депутатов в международных парламентских структурах.

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева поздравила Азербайджан с проведением на высоком уровне такого престижного мероприятия, как 29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата - СОР29, и подчеркнула важность обсуждаемых вопросов для будущего мира. На встрече была подчеркнута роль парламентов в развитии отношений между Узбекистаном и Азербайджаном, говорилось о важности взаимных визитов делегаций.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.