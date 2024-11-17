https://news.day.az/sport/1708008.html Три азербайджанских шахматиста - в Топ-20 на ЧЕ На чемпионате Европы (ЧЕ) в Петроваце (Черногория) прошли партии восьмого тура. Как сообщает İdman.biz, ряд азербайджанских шахматистов улучшили свое положение в таблице.
Три азербайджанских шахматиста - в Топ-20 на ЧЕ
На чемпионате Европы (ЧЕ) в Петроваце (Черногория) прошли партии восьмого тура.
Как сообщает İdman.biz, ряд азербайджанских шахматистов улучшили свое положение в таблице. Эльтадж Сафарли обыграл Даниэля Ховарда (Англия), Васиф Дурарбейли добился победы над Филипом Маголдом (Румыния), а Рауф Мамедов сыграл вничью с Мануэлем Петросяном (Армения).
Наши гроссмейстеры набрали по 6 очков, при этом Мамедов идет шестым, Сафарли - 18-м, а Дурарбейли - 20-м.
Лидерство на чемпионате продолжает удерживать Александар Инджич (Сербия), в чьем активе 7 очков.
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