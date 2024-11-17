Три азербайджанских шахматиста - в Топ-20 на ЧЕ

На чемпионате Европы (ЧЕ) в Петроваце (Черногория) прошли партии восьмого тура.

Как сообщает İdman.biz, ряд азербайджанских шахматистов улучшили свое положение в таблице. Эльтадж Сафарли обыграл Даниэля Ховарда (Англия), Васиф Дурарбейли добился победы над Филипом Маголдом (Румыния), а Рауф Мамедов сыграл вничью с Мануэлем Петросяном (Армения).

Наши гроссмейстеры набрали по 6 очков, при этом Мамедов идет шестым, Сафарли - 18-м, а Дурарбейли - 20-м.

Лидерство на чемпионате продолжает удерживать Александар Инджич (Сербия), в чьем активе 7 очков.