"Моя семья чувствует себя в Баку очень комфортно и безопасно"

Интервью американского баскетболиста "Сабах" Хассани Граветта İdman.biz.

- Больше всего очков вы набрали в матче против "Норчёпинга" в рамках Кубка Европы. Но победив в последнем матче, вы попрощались с соревнованием. Как бы вы прокомментировали проведенные встречи?

- Я очень рад, что мы выиграли в нашей последней игре Кубка Европы ФИБА. В любом случае, это было важно. Главное, что мы это сделали. Завершить сезон дабл-даблом, почти трипл-даблом - это потрясающе.

- Почему вы выиграли у соперника, которому проиграли дома?

- Начало еврокубкового сезона для нас сложилось неудачно. Команда не смогла показать свой потенциал. Несмотря на травмы и трудности в составе, мы старались улучшить взаимопонимание между игроками команды. Независимо от домашних или выездных матчей, в каждом мы шли к хорошему результату и в большинстве матчей были близки к нему.

- Как вы оцениваете общее выступление "Сабаха" в еврокубках?

- Мы старались использовать каждую возможность. Сделать это с 6-7 игроками было очень сложно.

- Можете ли вы когда-нибудь представить, что приедете в Азербайджан и выступать за "Сабах", играя за клуб НБА "Орландо Мэджик"? Знали ли вы что-нибудь о нашей стране до приезда сюда?

- Честно говоря, до прихода в "Сабах" у меня не было никакой информации об Азербайджане. Конечно, как и все остальные, моей мечтой всегда было играть в НБА.

- Теперь вы будете играть только в чемпионате Азербайджана. Тяжело ли будет настроиться?

- Я уже полностью к этому привык.

- Сможете ли вы адаптироваться в нашей стране? Что вам больше всего нравится в Азербайджане?

- Вместе со своей семьей я с каждым днем ​​все больше адаптируюсь к Баку. Это красивый город. Моя семья чувствует себя здесь очень комфортно и безопасно. Еда тоже очень вкусная.